Об этом сообщает сайт Белого дома.

Президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще трем лицам.

Что касается Пола Манафорта, то он уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере. “Он получил худшего обращения, чем некоторые жестокие преступники”, – говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что “в результате того, вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв … возможно, самой охоты на ведьм в американской истории”.

Также Трамп помиловал отца своего зятя Чарльза Кушнера, осужденного в 2006 году за незаконные взносы в предвыборную кампанию и уклонение от уплаты налогов.

В феврале 2018 года бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.

22 августа суд присяжных признал политтехнолога и бывшего главу избирательного штаба президента страны Дональда Трампа – Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов.

В сентябре 2018 года Пол Манафорт согласился признать вину в обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию.