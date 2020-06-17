Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца года в стране будет эффективное лечение коронавируса, а также вакцина от этого заболевания.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Трамп отметил, что ежедневно США демонстрируют позитивную динамику по снижению количества заболевших коронавирусной болезнью. Он считает, что США движутся “намного быстрее того, что прогнозировалось”.

По словам американского лидера, до конца года реально говорить о создании вакцины и разработке эффективного протокола лечения.

“До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия. Это будет фантастическим днем”, – заявил Трамп.

Также он сказал, что в ближайшие месяцы в экономике США будут видны положительные тенденции, “а следующий год будет одним из лучших в истории с точки зрения экономики”.

Он напомнил, что с американской экономикой было все в порядке, пока “не пришел вирус из Китая”. Теперь, по его словам, экономика возвращается в прежнее русло.