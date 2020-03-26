Президент США Дональд Трамп заявил, что семьи с низким доходом получат социальные выплаты в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

Семьями с низким доходом он назвал тех, кто зарабатывает менее 99 тысяч долларов в год.

“На это предусмотрено 300 миллиардов долларов. Семьи из четырех человек получат около 3400 долларов”, – сказал Трамп.

Кроме этого, заболевшие граждане получат больничные выплаты от государства.

“Это потрясающе: большая часть денег будет направлена на создание рабочих мест и семьям”, – сказал президент.

Малый бизнес получит помощь в размере 355 миллиардов долларов для удержания рабочих мест, что позволит ускорить работу после окончания пандемии.

Еще 250 миллиардов долларов государство планирует потратить на выплату пособий по безработице. Все американцы, потерявшие работу, будут получать 100% своей зарплаты в течение, как минимум, четырех месяцев.

На данный момент в США зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом и около 800 смертей. Приблизительно половина всех случаев приходится на штат Нью-Йорк.