Президент США Дональд Трамп в обращении к нации по поводу пандемии коронавируса заявил, что гражданам, малому и среднему бизнесу предоставят трехмесячные налоговые каникулы. Это решение обусловлено необходимостью смягчить экономические последствия распространения коронавируса.

Об этом сказано на сайте Белого дома.

Соответствующее поручение президент должен направить Управлению по делам малого бизнеса (SBA).

После этого в ведомстве будут использовать свои полномочия и инструменты, чтобы предоставлять капитал и ликвидность компаниям, пострадавшим от коронавируса, а также предоставлять дешевые кредиты.

Также Трамп собирается просить Конгресс увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительных $50 миллиардов.

Министерству финансов поручат приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без изъятия неустоек.

Также Трамп попросил Конгресс “немедленно ввести ослабление по части налогообложения на зарплату”.

Работникам, которые на больничном, находятся на карантине или ухаживают за другими заболевшими – предоставят финансовую помощь.