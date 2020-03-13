Об этом сказано на сайте Белого дома.
Соответствующее поручение президент должен направить Управлению по делам малого бизнеса (SBA).
После этого в ведомстве будут использовать свои полномочия и инструменты, чтобы предоставлять капитал и ликвидность компаниям, пострадавшим от коронавируса, а также предоставлять дешевые кредиты.
Также Трамп собирается просить Конгресс увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительных $50 миллиардов.
Министерству финансов поручат приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без изъятия неустоек.
Также Трамп попросил Конгресс “немедленно ввести ослабление по части налогообложения на зарплату”.
Работникам, которые на больничном, находятся на карантине или ухаживают за другими заболевшими – предоставят финансовую помощь.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.