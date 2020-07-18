Такое заявление он сделал в интервью на телеканале Fox News.
Американский лидер отметил, что не будет выдавать национальный мандат на ношение масок, так как у людей должна быть “определенная свобода”.
“Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима, – ред.)”, – сообщил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он введение общенационального масочного режима.
“Я не согласен с утверждением, что если все будут в маске, все исчезнет”, – добавил он.
По мнению Трампа, маски “тоже вызывают определенные проблемы”.
“Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо”, — заверил он.
NEW: “I want people to have a certain freedom.”
President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC
— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020
Данное заявление Трампа прозвучало после того, как главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал власти штатов “как можно сильнее” убеждать людей в необходимости ношения масок, сообщает агентство ВВС. Фаучи подчеркивал, что носить маски очень важно, и все обязательно должны их использовать в общественных местах.
Стоит отметить, что Трамп лишь единожды появился на публике в защитной маске — во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона на прошлых выходных.
До этого президент США несколько месяцев избегал публичного появления в маске (вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению его администрации). Политик отмечал, что не носит ее, так как это не соответствует статусу главы Белого дома.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают граждан носить маски в общественных местах, где тяжело соблюдать социальное дистанцирование.
- В апреле вице-президент США Майк Пенс пренебрег правилами безопасности в условиях эпидемии коронавируса и пришел в больницу без защитной маски. Впоследствии Пенс согласился надеть медицинскую маску в общественном заведении после критических публикаций в СМИ.
- В мае в Белом доме существенно усилили меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 после того, как заразились два сотрудника президентской администрации.
- Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что в стране вскоре может начаться вторая волна коронавируса. Ежедневно могут регистрировать до 100 тысяч случаев заражения.