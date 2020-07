Такое заявление он сделал в интервью на телеканале Fox News.

Американский лидер отметил, что не будет выдавать национальный мандат на ношение масок, так как у людей должна быть “определенная свобода”.

“Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима, – ред.)”, – сообщил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он введение общенационального масочного режима.

“Я не согласен с утверждением, что если все будут в маске, все исчезнет”, – добавил он.

По мнению Трампа, маски “тоже вызывают определенные проблемы”.

“Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо”, — заверил он.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”

President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020