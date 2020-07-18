Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить в стране требование к американцам носить защитные маски для лица в целях борьбы с распространением коронавируса.

Такое заявление он сделал в интервью на телеканале Fox News.

Американский лидер отметил, что не будет выдавать национальный мандат на ношение масок, так как у людей должна быть “определенная свобода”.

“Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима, – ред.)”, – сообщил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он введение общенационального масочного режима.

“Я не согласен с утверждением, что если все будут в маске, все исчезнет”, – добавил он.

По мнению Трампа, маски “тоже вызывают определенные проблемы”.

“Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо”, — заверил он.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”

President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020

Данное заявление Трампа прозвучало после того, как главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал власти штатов “как можно сильнее” убеждать людей в необходимости ношения масок, сообщает агентство ВВС. Фаучи подчеркивал, что носить маски очень важно, и все обязательно должны их использовать в общественных местах.

Стоит отметить, что Трамп лишь единожды появился на публике в защитной маске — во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона на прошлых выходных.

До этого президент США несколько месяцев избегал публичного появления в маске (вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению его администрации). Политик отмечал, что не носит ее, так как это не соответствует статусу главы Белого дома.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают граждан носить маски в общественных местах, где тяжело соблюдать социальное дистанцирование.