Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Трамп рассказал о том, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида.
По его словам, каждый американский гражданин должен получать такое же лечение, как президент США. Исходя из этого, он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами для лечения COVID-19.
“Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие препараты, но этот был ключевым. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент”, – сказал он.
Трамп сказал, что в экстренном порядке разрешил использовать этот препарат и его аналоги для борьбы с COVID-19. Их направят в больницы.
“У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем”, – добавил президент США.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.