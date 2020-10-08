Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Трамп рассказал о том, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

По его словам, каждый американский гражданин должен получать такое же лечение, как президент США. Исходя из этого, он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами для лечения COVID-19.

“Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие препараты, но этот был ключевым. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент”, – сказал он.

Трамп сказал, что в экстренном порядке разрешил использовать этот препарат и его аналоги для борьбы с COVID-19. Их направят в больницы.

“У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем”, – добавил президент США.