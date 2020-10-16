Об этом он сказал во время своего предвыборного митинга в Майами, сообщает телеканал NBC.
Трамп заявил, что стремится обеспечить честные выборы в стране, по результатам которых мирно передаст власть в случае поражения.
Ведущая спросила Трампа, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.
“Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы”, – ответил президент США.
Также он добавил, что в Республиканской партии уверенны в победе своего кандидата.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
- Опросы свидетельствуют о том, что по итогам дебатов победил Байден.