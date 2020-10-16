Президент США Дональд Трамп пообещал мирно передать власть в случае поражения на выборах в ноябре.

Об этом он сказал во время своего предвыборного митинга в Майами, сообщает телеканал NBC.

Трамп заявил, что стремится обеспечить честные выборы в стране, по результатам которых мирно передаст власть в случае поражения.

Ведущая спросила Трампа, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.

“Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы”, – ответил президент США.

Также он добавил, что в Республиканской партии уверенны в победе своего кандидата.