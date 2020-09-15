Президент США Дональд Трамп пообещал пройти тест на наркотики перед предстоящими дебатами, если кандидат от демократов Джо Байден сделает то же самое.

Об этом пишет Independent.

Трамп заявил, что бывший вице-президент “принимает что-то”, что дает ему “ясность”.

“Он должен пройти тест на наркотики”, – сказал президент США.

Отметим, что в конце августа Трамп призвал Байдена пройти тесты на наркотики.

Как пояснил сам Трамп, он заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Джо Байдена на дебатах.

При этом, он не предоставил никаких доказательств того, что его соперник может употреблять наркотики, а всего лишь сказал: “Я неплохо разбираюсь в этом”.

Перед выборами 3 ноября у Байдена и Трампа должны состояться трое дебатов. Президентские дебаты пройдут в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября; в Майами, Флорида, 15 октября; и Нэшвилле, Теннесси, 22 октября.