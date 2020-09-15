Об этом пишет Independent.
Трамп заявил, что бывший вице-президент “принимает что-то”, что дает ему “ясность”.
“Он должен пройти тест на наркотики”, – сказал президент США.
Отметим, что в конце августа Трамп призвал Байдена пройти тесты на наркотики.
Как пояснил сам Трамп, он заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Джо Байдена на дебатах.
При этом, он не предоставил никаких доказательств того, что его соперник может употреблять наркотики, а всего лишь сказал: “Я неплохо разбираюсь в этом”.
Перед выборами 3 ноября у Байдена и Трампа должны состояться трое дебатов. Президентские дебаты пройдут в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября; в Майами, Флорида, 15 октября; и Нэшвилле, Теннесси, 22 октября.
- Напомним, что во время предвыборной президентской гонки-2019 Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий, одним из которых было сдача анализов на алкоголь и наркотики.
- Тогда Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона “Олимпийский”. В ответ шоумен отказался и пошел в “Евролаб”.