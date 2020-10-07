Президент США Дональд Трамп сравнил заражение коронавирусом COVID-19 с сезонным гриппом, но в соцсетях его пост не одобрили.

Facebook пост удалил, а Twitter – скрыл.

В своем сообщении Трамп утверждал, что порой сезонный грипп может быть опаснее, чем коронавирус.

По словам Трампа, США уже “научились жить” с гриппом, “точно так же, как научатся жить с коронавирусом, который большинству населения менее смертоносный”.

В Facebook пост удалили. Энди Стоун, менеджер по коммуникациям с политикой в социальной сети, объяснил такое решение следующим образом:

“Мы удаляем неправдивую информацию о серьезности COVID-19 и удалили это сообщение”.

В Twitter скрыли пост Трампа из-за нарушения правила о распространении потенциально вредоносной информации.

На данный момент пользователи могут прочесть твит, но над ним стоит метка с предупреждением. Также закрыта возможность комментировать, лайкать и делать ретвиты.

Трамп, который накануне вечером вернулся в Белый дом из госпиталя, по-прежнему чувствует себя хорошо. У него нет симптомов заражения.

Врач президента Шон Конли заявил:

“Этим утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Первая его ночь дома была спокойной. И сегодня он нам сказал об отсутствии симптомов”.