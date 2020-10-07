Facebook пост удалил, а Twitter – скрыл.
В своем сообщении Трамп утверждал, что порой сезонный грипп может быть опаснее, чем коронавирус.
По словам Трампа, США уже “научились жить” с гриппом, “точно так же, как научатся жить с коронавирусом, который большинству населения менее смертоносный”.
В Facebook пост удалили. Энди Стоун, менеджер по коммуникациям с политикой в социальной сети, объяснил такое решение следующим образом:
“Мы удаляем неправдивую информацию о серьезности COVID-19 и удалили это сообщение”.
В Twitter скрыли пост Трампа из-за нарушения правила о распространении потенциально вредоносной информации.
На данный момент пользователи могут прочесть твит, но над ним стоит метка с предупреждением. Также закрыта возможность комментировать, лайкать и делать ретвиты.
Трамп, который накануне вечером вернулся в Белый дом из госпиталя, по-прежнему чувствует себя хорошо. У него нет симптомов заражения.
Врач президента Шон Конли заявил:
“Этим утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Первая его ночь дома была спокойной. И сегодня он нам сказал об отсутствии симптомов”.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.