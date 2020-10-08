Об этом он сказал во время видеообращения.
Ранее стало известно, что спустя шесть дней после получения позитивного теста на COVID-19, у Трампа в крови уже есть антитела к коронавирусу.
“Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19). Это было замаскированным благословением”, – заявил Трамп.
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.