Президент США Дональд Трамп сказал, что в его случае заражение коронавирусом стало "скрытым Божьим благословением".

Об этом он сказал во время видеообращения.

Ранее стало известно, что спустя шесть дней после получения позитивного теста на COVID-19, у Трампа в крови уже есть антитела к коронавирусу.

“Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19). Это было замаскированным благословением”, – заявил Трамп.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020