Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу сенатора Камалы Харрис – кандидата Джо Байдена на пост вице-президента страны, усомнившись в ее праве занимать этот пост.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 13 августа, одна из журналисток попросила Трампа прокомментировать циркулирующие слухи, что Харрис в свое время якобы была так называемым “якорным ребенком”, легализующим пребывание в США для ее родителей, и поэтому не отвечает требованиям для выдвижения в вице-президенты.

В ответ американский лидер сообщил, что тоже получил такую информацию.

Что заявил Трамп?

На вопрос о Харрис глава Белого дома ответил, что “слышал, что она не соответствует требованиям”.

“Я только что это услышал. Я сегодня услышал, что она не соответствует требованиям. И, между прочим, юрист, написавший эту статью, он очень квалифицированный, очень талантливый юрист. Я понятия не имею, правда ли это. Могу предположить, что демократы все это проверили, прежде чем выбирать ее вице-президентом”, – отметил Трамп. “Но это очень серьезно. Вы говорите.., что она не подходит под критерии, потому что не была рождена в этой стране”, – добавил он.

Журналистка в ответ подчеркнула, что Харрис родилась в США, и этого никто не оспаривает. Речь идет об юридическом статусе ее родителей на момент ее рождения (был ли у них постоянный вид на жительство в стране).

“Я не знаю об этом. Я только услышал об этом. Я взгляну”, – заявил на это Трамп.

О какой статье относительно Харрис идет речь?

Заявление Трампа стало реакцией на колонку профессора юриспруденции Чепменского университета Джона Истмэна для издания Newsweek.

Как отмечает CNN, Истмэн, республиканец, баллотировался на пост генерального прокурора штата Калифорния в 2010 году, но потерпел поражение на республиканских праймериз. Харрис же тогда выиграла праймериз демократов и в конечном итоге победила, заняв должность генпрокурора.

В своей статье Истмэн размышляет на тему, кто может считаться “гражданином по рождению” в Соединенных Штатах.

Он цитирует вторую статью Конституции США, согласно которой “ни один человек, кроме граждан, рожденных в США, не имеет права стать президентом”.

Истмэн также указывает, что, согласно 14-й поправке к Конституции, “все люди, рожденные… в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами”.

Он пишет, что отец Харрис “был (и является) гражданином Ямайки, ее мать была из Индии, и ни один из них не был натурализованным гражданином США на момент ее рождения в 1964 году”.

Аргументы Истмэна заключаются в том, что, возможно, Харрис нельзя считать субъектом юрисдикции США, если ее родители на момент рождения их дочери находились в стране, к примеру, со студенческими визами.

“Прежде чем мы так бесцеремонно признаем право сенатора Харрис на пост вице-президента, мы должны задать ей несколько вопросов о статусе ее родителей на момент ее рождения. Были ли родители Харрис законными постоянными жителями на момент ее рождения?” – сказано в статье.

После волны критики в адрес журнала Newsweek, его главный редактор Нэнси Купер дополнила статью Истмэна примечанием. В нем говорится, что статья никоим образом не направлена на разжигание расистских теорий о месте рождения.

Мнения других экспертов

Декан Школы права Университета Беркли Эрвин Чемерински назвал аргументы Истмэна “поистине глупыми”.

“В соответствии с первым разделом 14-й поправки, любой человек, рожденный в США, является гражданином США. Верховный суд руководствуется этим с 1890-х. Камала Харрис родилась в США”, – заявил он в комментарии каналу CBS News.

Указанный раздел 14-й поправки гласит: “Все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают”.

В свою очередь профессор конституционного права из Гарварда Лоуренс Трайб назвал аргументы Истмэна “мусором” и “порочной, юридически необоснованной чушью”, “возвращением расистской теории места рождения”.

Реакция политикума

Заявление Трампа в интервью СМИ прокомментировал его зять Джаред Кушнер. Когда его спросили, считает ли он Харрис подходящим кандидатом на пост вице-президента, Кушнер заявил: “У меня лично нет причин полагать, что это не так”. Но при этом добавил, что теория относительно несоответствия Харрис указанной должности “существует”.

Сенаторы от Республиканской партии в основном предпочли никак не комментировать заявление Трампа. Единственным, кто отреагировал, стал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В своем Twitter он подчеркнул, что “нет никаких сомнений в том, что она является американским гражданином”.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс отметил в своем заявлении, что Трамп “каждый божий день своего президентства стремился разжигать расизм и разрывать нашу страну”. Кроме того, он выразил мнение, что подобными заявлениями американский лидер “пытается отвлечь американский народ от его провальной реакции на коронавирус”.

А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в комментарии журналистам выразила мнение, что Трамп “не может смириться с тем фактом, что темнокожая женщина вскоре станет вице-президентом Соединенных Штатов”.

“Зачем вообще об этом говорить? Он просто отвлекает внимание от того факта, что он совершенно не смог справиться с проблемой коронавируса в нашей стране”, – сказала она.

Стоит отметить, что на субботней пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстер, штат Нью-Джерси, Трамп снова похвалил Истмэна, назвав его “блестящим юристом”, но сообщил, что не будет разбираться, имеет ли Харрис право занять пост вице-президента.

“Я ничего об этом не знаю, но меня это не беспокоит… Мы не будем этим заниматься”, – сказал он.

Что еще Трамп заявлял о Харрис

Стоит отметить, что после официального объявления Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента Трамп сразу же подверг ее критике.

Он назвал Харрис “фальшивой”. Трамп также отмечал, что удивлен решением Джо Байдена выбрать ее кандидатом в вице-президенты страны. По его словам, Харрис “очень и очень плохо выступила на праймериз” демократов.

.

“Она – человек, который рассказал много-много неправдивых историй. Она очень любит поднимать налоги. Она хочет урезать средства для нашей армии до уровня, который никто даже не может представить”, – отмечал Трамп на брифинге в Белом доме 11 августа.

Он также утверждал, что Харрис была “очень неуважительна” к Джо Байдену.

“Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет”, — сообщил американский лидер журналистам.

Глава Белого дома назвал Харрис “самым подлым, самым ужасным” сенатором США.

Стоит отметить, что в 2011 году Трамп был сторонником теории о том, что Барак Обама на самом деле родился не в США, а потому не имеет права быть президентом этой страны.

Что известно о Камале Харрис

Камале Харрис 55 лет. Она – американский юрист и политик, член Демократической партии США.

Харрис родилась в Окленде, Калифорния. Ее мать — научная сотрудница, уроженка Индии, отец, профессор экономики — родом с Ямайки.

Сестра Харрис, Мая Харрис, политический аналитик MSNBC, она состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.

Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом. У Харрис нет родных детей, но у ее мужа есть двое детей от первого брака.

Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.

В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году была переизбрана на второй срок.

21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах президента США. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

С января 2017 года является сенатором США от штата Калифорния.

Теперь она может стать первой женщиной на посту вице-президента США.

Стоит отметить, что Харрис выступала в поддержку Украины в противостоянии вооруженной агрессии РФ. #Буквы ранее публиковали ее биографию и детальную позицию относительно агрессии РФ в Украине.