Об этом сообщает Forbes.

Ранее состояние Трампа оценивалось в $3,1 миллиарда, а из-за пандемии коронавируса снизилось на миллиард долларов, составляя теперь $2,1 миллиарда.

Эта оценка была составлена на основе изменения цен акций в сегментах, где работают компании президента.

“Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад. Эта оценка, безусловно, еще изменится, поскольку движение каждого биржевого индекса сейчас похоже на электрокардиограмму”, – указали в издании.

Торговая и офисная недвижимость Трампа в Нью-Йорке и Сан-Франциско до пандемии оценивалась в $1,9 млрд, а сейчас – $1,2 млрд. к примеру, Трампу принадлежит около 11,6 квадратных метров торговой недвижимости возле Пятой авеню на Манхэттене (Нью-Йорк). Сейчас, из-за введенных мер карантина, эти помещения простаивают.

Жилая недвижимость Трампа, а это более 500 единиц в 5 штатах, оценивалась в $235 млн. до пандемии. Сейчас ее оценивают в $148 млн.

Гостиничный бизнес президента США ранее оценивали в $107 млн, а теперь отель в Вашингтоне и курорт в Майами оценивают более, чем вдвое меньше: в $38 млн. по данным Washington Post, в этом секторе пришлось сократить более 550 сотрудников.

В сфере лицензирования и управления активы Трампа снизились вдвое – с 80 до 42 миллионов долларов.

Наименее снизились активы гольф-клубов в Трампа. Речь идет о 10 объектах в США и 3 в Европе. До коронавируса их оценивали в $271 млн, а $217 млн – сейчас.

Также в издании отметили, что финансовая подушка Трампа остается нетронутой. У него отложено $160 млн.