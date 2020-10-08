Об этом сообщает The Hill.
У входа в западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, уже несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент США находится на рабочем месте.
WATCH: A Marine stands outside the entrance to the West Wing, signaling that President Trump is at work inside the Oval Office. https://t.co/BOsdmenKkG pic.twitter.com/6NbPNvIgrH
— The Hill (@thehill) October 7, 2020
На запрос журналистов, в Белом доме объяснили, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане “Дельта”, а также о переговорах с Конгрессом о мерах стимулирования экономики.
Учитывая, что у Трампа в крови уже есть антитела к коронавирусу, ему разрешили вернуться в Овальный кабинет. При этом, никто не отменял рекомендацию относительно того, что пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.
Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что Белый дом вводит протоколы безопасности, чтобы гарантировать защиту сотрудников. Тем, кто напрямую взаимодействует с Трампом, выдали средства индивидуальной защиты: маски и очки.
“Доступ к Овальному кабинету строго ограничен”, – сообщил он.
Днем ранее Медоуз рассказывал, что Трамп хотел вернуться в Овальный кабинет уже на следующий день после возвращения из госпиталя, но ему не позволили. После консультаций с медиками было принято решение ввести специальный протокол безопасности на территории Белого дома.
До этого Трамп работал в кабинете на территории резиденции, где был на самоизоляции вместе с Меланией, своей супругой.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.