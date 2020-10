Об этом сообщает The Hill.

У входа в западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, уже несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент США находится на рабочем месте.

WATCH: A Marine stands outside the entrance to the West Wing, signaling that President Trump is at work inside the Oval Office. https://t.co/BOsdmenKkG pic.twitter.com/6NbPNvIgrH

— The Hill (@thehill) October 7, 2020