Об этом сообщает The Hill.

У входа в западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, уже несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент США находится на рабочем месте.

WATCH: A Marine stands outside the entrance to the West Wing, signaling that President Trump is at work inside the Oval Office. https://t.co/BOsdmenKkG pic.twitter.com/6NbPNvIgrH — The Hill (@thehill) October 7, 2020

На запрос журналистов, в Белом доме объяснили, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане “Дельта”, а также о переговорах с Конгрессом о мерах стимулирования экономики.

Учитывая, что у Трампа в крови уже есть антитела к коронавирусу, ему разрешили вернуться в Овальный кабинет. При этом, никто не отменял рекомендацию относительно того, что пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что Белый дом вводит протоколы безопасности, чтобы гарантировать защиту сотрудников. Тем, кто напрямую взаимодействует с Трампом, выдали средства индивидуальной защиты: маски и очки.

“Доступ к Овальному кабинету строго ограничен”, – сообщил он.

Днем ранее Медоуз рассказывал, что Трамп хотел вернуться в Овальный кабинет уже на следующий день после возвращения из госпиталя, но ему не позволили. После консультаций с медиками было принято решение ввести специальный протокол безопасности на территории Белого дома.

До этого Трамп работал в кабинете на территории резиденции, где был на самоизоляции вместе с Меланией, своей супругой.