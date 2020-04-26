Поздравление он опубликовал в Twitter.

Сегодня жене президента США – Мелании Трамп, исполнилось 50 лет.

“С днем рождения, Мелания, наша замечательная первая леди”, — написал Трамп.

Мелания Трамп — родилась 26 апреля 1970 года в Югославии.

Училась она в Люблянском университете за специальностью “Архитектура и дизайн”, но после первого курса бросила учебу и переехала жить в Милан.

В 16 лет Мелания Кнавс начала свою модельную карьеру. Она принимала участие на показах в Милане и Париже. К слову, она работала моделью с самого детства – впервые Мелания прошла по подиуму в 5 лет.

Мелания появлялась на обложках таких глянцев, как Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, In Style, Glamour, Elle, Avenue, Allure, Ocean Drive, New York Magazine и других.

Фото: АР

В 1999 году, работая для журнала Allure, она познакомилась со своим будущим мужем Дональдом Трампом. Тогда Мелании было 28 лет. В 2005 году вышла замуж за Трампа. В 2006 году у пары родился сын Бэррон.

В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США.

Мелания стала первой супругой американского президента, которая переехала в Белый дом лишь спустя несколько месяцев. Сейчас она занимается благотворительность, а также сопровождает супругах в выходах в свет и деловых поездках.

Большое внимание Мелания Трамп уделяет своему имиджу. Поэтому каждый выход первой леди США вызывает восторг у общественности.