Поздравление он опубликовал в Twitter.
Сегодня жене президента США – Мелании Трамп, исполнилось 50 лет.
“С днем рождения, Мелания, наша замечательная первая леди”, — написал Трамп.
Мелания Трамп — родилась 26 апреля 1970 года в Югославии.
Училась она в Люблянском университете за специальностью “Архитектура и дизайн”, но после первого курса бросила учебу и переехала жить в Милан.
В 16 лет Мелания Кнавс начала свою модельную карьеру. Она принимала участие на показах в Милане и Париже. К слову, она работала моделью с самого детства – впервые Мелания прошла по подиуму в 5 лет.
Мелания появлялась на обложках таких глянцев, как Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, In Style, Glamour, Elle, Avenue, Allure, Ocean Drive, New York Magazine и других.
Фото: АР
В 1999 году, работая для журнала Allure, она познакомилась со своим будущим мужем Дональдом Трампом. Тогда Мелании было 28 лет. В 2005 году вышла замуж за Трампа. В 2006 году у пары родился сын Бэррон.
В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США.
Мелания стала первой супругой американского президента, которая переехала в Белый дом лишь спустя несколько месяцев. Сейчас она занимается благотворительность, а также сопровождает супругах в выходах в свет и деловых поездках.
Большое внимание Мелания Трамп уделяет своему имиджу. Поэтому каждый выход первой леди США вызывает восторг у общественности.
- Ранее словенский журнал Suzy принес извинения первой леди США Меланье Трамп за статью, в которой говорилось, что жена американского лидера якобы в прошлом оказывала эскорт-услуги.