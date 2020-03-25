Президент США Дональд Трамп заявил, что на мировом рынке медицинских масок и различного специализированного оборудования – безумие, из-за которого невозможно приобрести необходимые товары для лечения пациентов, больных коронавирусом.

Об этом он написал в Twitter.

Трамп подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись не конкретные штаты, а США в целом.

“На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко”, – написал он.

До этого власть отдельных штатов, в частности Нью-Йорка, где около половины больных страны, жаловалась на плохую скоординированность действий федерального правительства на фоне стремительного распространения коронавируса.

Трамп подтвердил, что из-за безумия на мировом рынке медицинских товаров, некоторым штатам и даже странам приходится конкурировать между собой.

На данный момент США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни, опережая Италию. Страну называют новым эпицентром вспышки коронавируса. Сейчас там зарегистрировали свыше 55 тысяч случаев заражения.