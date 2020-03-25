Об этом он написал в Twitter.
Трамп подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись не конкретные штаты, а США в целом.
“На мировом рынке медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких – безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это не легко”, – написал он.
До этого власть отдельных штатов, в частности Нью-Йорка, где около половины больных страны, жаловалась на плохую скоординированность действий федерального правительства на фоне стремительного распространения коронавируса.
Трамп подтвердил, что из-за безумия на мировом рынке медицинских товаров, некоторым штатам и даже странам приходится конкурировать между собой.
На данный момент США лидируют по темпам распространения коронавирусной болезни, опережая Италию. Страну называют новым эпицентром вспышки коронавируса. Сейчас там зарегистрировали свыше 55 тысяч случаев заражения.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.