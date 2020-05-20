Президент США Дональд Трамп предлагает снизить налог на заработную плату на 7,6%. Для этого он рассматривает возможные стимулы для работодателей, которые готовы развивать экономику.

Об этом сообщает Reuters.

О планах президента рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Трамп рассчитывает, что снижение налога на зарплату позволит смягчить ущерб от пандемии коронавируса.

“Мы предложили налоговые каникулы с заработной платы, чтобы люди, которые возвращаются на работу, получали снижение налога на заработную плату на 7,6%, чтобы их зарплата после уплаты налогов повысилась”, – сказал Кудлоу.

Такое снижение налогов позитивно отразится на состоянии малоимущих семей. То есть они, по сути, будут получать больше доход, так как будут платить более низкие налоги.

Однако чтобы такое снижение налогов реализовать, работодатели обязаны обеспечить места для тех, кто потерял заработок в условиях пандемии.

В то же время в Налоговом фонде США отметили, что если в стране будут такие налоговые каникулы с 1 апреля до конца финансового года, то бюджет потеряет 950 миллиардов долларов.