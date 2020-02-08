Об этом сообщает AFP.
По словам Трампа, расследование возможного импичмента со стороны демократов было обманом, потому все материалы нужно уничтожить.
“Должны ли они стереть импичмент в Палате представителей? Они должны это сделать, потому что это был обман”, – отметил он.
Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что они попытаются сделать это, когда вернут контроль над Конгрессом после выборов в ноябре.
“Это было ужасно, это было ужасно – так неуважительно, – и незаконно”, – сказал Трамп.
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- Трамп отреагировал на решение Сената оправдать его по всем статьям импичмента шутливым видеороликом о том, что будет президентом вечность.