Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джуллиану Ассанжу помилование в обмен на заявление о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США 2016 года.

Об этом в ходе судебного заседания заявил его адвокат Эдвард Фицджеральд, сообщает The Guardian.

Адвокат сослался на доказательства, которые якобы подтверждают, что бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабахер должен был встретиться с Ассанжем в августе 2017 года, когда он находился в эквадорском посольстве.

В ходе встречи, он, как предполагается, должен был озвучить предложение Дональда Трампа о помиловании в обмен на заявление о том, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии накануне выборов 2016 года.

“Рорабахер собирался навестить Ассанжа и говорил, что по поручению президента он предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечке Национального демократического комитета (DNC)”, — сказал он.

Окружной судья Ванесса Барайцер, которая рассматривает это дело в Вестминстерском суде, сказала, что эти доказательства являются приемлемыми.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила журналистам, что эта информацию не является правдивой, а президент едва ли знаком с бывшим конгрессменом.

“Президент едва ли знает Дейну Рорабахера, за исключением того, что он бывший конгрессмен. Он никогда не говорил с ним на эту тему или почти на любую тему. Это полная выдумка и полная ложь. Это, вероятно, еще один бесконечный обман и полная ложь со стороны DNC”, — сказала он.

The Guardian отмечает, что еще в сентябре 2017 года Белый дом подтвердил, что Рорабахер позвонил тогдашнему руководителю аппарата Джону Келли, чтобы поговорить о возможной сделке с Ассанжем. Сам Рорабахер рассказывал Wall Street Journal, что в рамках сделки, которую он предлагал, Ассанжу пришлось бы передать компьютерный диск или другое устройство хранения данных, которое доказало бы, что Россия не причастна к взлому электронных писем.

Как известно, в Америке Ассанжу могут предъявить 18 обвинений, в том числе в заговоре с целью компьютерного взлома и незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks. Если его признают виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2012 году он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.