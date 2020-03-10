В США могут снизить подоходный залог на зарплаты в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что власти готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса COVID-19 на экономику страны.

Снижение подоходного налога – одно из обещаний властей США.

“Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения”, – сказал Трамп.

Также Белый дом намерен предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда в связи с закрытием предприятий на карантин.