Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что власти готовят пакет мероприятий для борьбы с влиянием последствий распространения коронавируса COVID-19 на экономику страны.
Снижение подоходного налога – одно из обещаний властей США.
“Мы завтра увидимся с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения”, – сказал Трамп.
Также Белый дом намерен предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда в связи с закрытием предприятий на карантин.
- Ранее сообщалось, что в Италии карантинные меры, введенные властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.
- Сейчас в Италии на карантин закрыты северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.