В понедельник, 11 мая, президент Дональд Трамп прервал свою пресс-конференцию после спора с азиатской-американской журналисткой телеканала CBS.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, Вейцзя Цзян, корреспондент CBS News, спросила президента, почему он считает тестирование на коронавирус глобальной конкуренцией, когда в США умерло более 80 000 американцев.

“Может быть, это вопрос вы должны задать Китаю. Не спрашивайте меня. Задайте Китаю этот вопрос, хорошо?” – резко ответил Трамп.

Далее Трамп решил ответить на вопрос корреспондента телеканала CNN Кайтлан Коллинз, но Цзян прервала.

“Сэр, почему вы говорите это мне конкретно?” – спросила журналистка.

“Я говорю вам. Я не говорю это конкретно кому-либо. Я говорю это всем, кто задает неприятный вопрос”, – сказал Трамп.

“Это не неприятный вопрос”, – сказала Цзян.

Стоит отметить, что журналистка Кайтлан Коллинз решила сразу не задавать вопрос, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп переключился на другого журналиста. Когда журналистка CNN все же попыталась задать свой вопрос, президент не стал ее слушать и заявил, что она упустила возможность.

“У меня есть два вопроса”, – сказала Коллинз

“Нет”, – ответил Трамп.

“Но вы указали на меня. У меня два вопроса, господин президент. Вы на меня указали”, – сказала Коллинз.

“Да, я указал. Но вы не задали их. Теперь я даю слово молодой леди сзади”, – сказал Трамп.

“Я просто хотела, чтобы моя коллега закончила. Я могу задать вам вопрос?”, – объяснила Коллинз.

Трамп тогда попросту прервал пресс-конференцию: “Дамы и господа, большое спасибо”.

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