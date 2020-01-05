Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Об этом лидер США написал на своей странице в Facebook.

“Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы нацелимся на 52 иранских объекта, символизирующих 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад”, – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что некоторые выбранные объекты – “очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры”.

“И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!”, – добавил американский лидер.

Трамп также отметил, что власти Ирана, не скрывая, “очень смело говорят о нападении” на американские объекты, чтобы отомстить за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командир иранского спецподразделения “Кудс” Касем Сулеймани.

По словам президента США, этот генерал является “лидером террористов” и несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

“Он был в процессе организации атак на наше посольство (в Ираке, – ред.) и готовил еще атаки в других местах. Иран в течение многих лет был лишь источником проблем”, – написал Трамп.

Стоит отметить, что 4 января в Ираке десятки тысяч людей с криками “Смерть Америке!” вышли на улицы городов, чтобы оплакать гибель Сулеймани, сообщает агентство Reuters. Процессия, в частности, проследовала по улицам Багдада.

Тела Сулеймани и других убитых вместе с ним были впоследствии доставлены из Багдада в священные для шиитов иракские города Кербела и Наджаф.

В дальнейшем тело Сулеймани перевезут в Тегеран, а оттуда – в его родной город Керман, где и похоронят во вторник.

Как сообщает агентство ВВС, спустя несколько часов после масштабной похоронной процессии в районе так называемой “зеленой зоны” Багдада, где располагается посольство США и другие государственные учреждения, произошел взрыв. По данным Reuters, недалеко от американского посольства взорвалась ракета.

Также было выпущено несколько ракет по авиабазе “Балад”, где расквартированы американские военные. Погибших в результате удара не зафиксировано.