Об этом Трамп заявил в ходе брифинга.

“Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах.

Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных. Я мобилизую все федеральные ресурсы: как гражданские, так и военные”, – заявил Трамп.

Закон Posse Comitatus Act (1878) “Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США” предусматривает, что право задействовать военных внутри страны остается за мэрами и губернаторами. Также направить военных на места может Конгресс.

Сам же Трамп намерен воспользоваться нормами закона Insurrection Act (1807) “О противодействии мятежным действиям”. Он разрешает президенту мобилизовать военных. Стоит отметить, что закон не применяли в США со дня принятия. Для этого президент должен сначала издать Декларацию, чтобы “немедленно приказать мятежникам разойтись и мирно удалиться в свои жилища в течение ограниченного времени”.

По словам Трампа, речь идет о тысячах военных, которых он собирается отправить на места. Их целью будет успокоить людей на местах, если те не мирно протестуют, а участвуют в грабежах и актах вандализма. Он отметил, что акты насилия и беспорядки – это “внутренний террор”.

В целом, на протяжении предыдущих суток в США в десятках городов участники беспорядков грабили магазины, разбивали витрины, а также подожгли более 12 церквей. Полицейские на местах рассказывали о том, что им приказали не вмешиваться. К примеру, в Вашингтоне на глазах у полиции темнокожие подростки разбили витрину аптеки CVS и вынесли оттуда несколько коробок. В нижнем Манхеттене протестующие разбили витрины и ограбили несколько десятков дорогих магазинов.

Буквально за несколько минут до этого заявления Трампа полиция и военные использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих около Белого дома. Правоохранители пояснили, что это вынужденная мера, так как в Вашингтоне и Нью-Йорке вводят комендантский. Также это было сделано для того, чтобы президент с дочерью мог добраться до церкви Святого Иоанна, расположенной напротив Белого дома. Ее накануне подожгли митингующие. На крыльце церкви Трамп сделал фото с Библией в руках.

President @realDonaldTrump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night.

