Об этом американский лидер сообщил в Twitter.
Во вторник, 23 июня, Трамп заявил, что уполномочил представителей власти арестовывать причастных к уничтожению с повреждению памятников с последующим лишением свободы на срок до 10 лет.
“Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом или уничтожает любой памятник, статую или другую подобную федеральную собственность в США с лишением свободы на срок до 10 лет”, — написал он.
Трамп отметил, что приказ вступает в силу “немедленно” и может быть использован задним числом.
Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- В ходе антирасистских акций протеста в США их участники пытались уничтожить два памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Как известно, Колумб уже давно является спорной фигурой в истории США, ведь коренное население Америки столкнулось с насильственной колонизацией.
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