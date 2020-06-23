Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил арестовывать всех, кто портит или уничтожает памятники, и пригрозил наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

Во вторник, 23 июня, Трамп заявил, что уполномочил представителей власти арестовывать причастных к уничтожению с повреждению памятников с последующим лишением свободы на срок до 10 лет.

“Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом или уничтожает любой памятник, статую или другую подобную федеральную собственность в США с лишением свободы на срок до 10 лет”, — написал он.

Трамп отметил, что приказ вступает в силу “немедленно” и может быть использован задним числом.