Президент США Трамп призвал Конгресс внести поправки в законопроект о помощи от коронавируса на сумму 900 миллиардов долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Трамп заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи.

Такое видеообращение Трамп разместил в Twitter.

Трамп заявил, что законопроект – позор и полное расточительство.

“Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие выплаты в $600 до $2 тыс или до $4 тыс на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст!” — сказал Трамп.

Как сообщает BBC, помощь на 900 миллиардов долларов включает единовременные выплаты в размере 600 долларов большинству американцев, но Трамп сказал, что эта цифра должна составить 2000 долларов.

Заявление Трампа ошеломило Капитолийский холм. Республиканцы и демократы ведут переговоры о пакете мер по спасению от коронавируса с июля, и Трамп, который в основном не участвовал в переговорах, должен был подписать закон после его принятия Конгрессом в понедельник вечером.

Пакет мер связан с более крупными государственными расходами, которые включают финансирование внешней помощи, а также меры расходов в размере 1,4 трлн долларов для финансирования федеральных агентств в течение следующих девяти месяцев. Эти агентства должны будут закрыться, если президент наложит вето или откажется подписать документ до полуночи следующего понедельника.

Большинство законодательных актов, принимаемых Конгрессом, требуют одобрения президента, прежде чем они станут законом.

Однако Трамп конкретно не сказал, что наложит вето на законопроект. Даже если он это сделает, в Конгрессе может быть достаточно голосов как от демократов, так и от республиканцев, чтобы преодолеть вето.