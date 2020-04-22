Президент США Дональд Трамп проинструктировал военных уничтожать иранские катеры, если они будут мешать американским судам.

Об этом Трамп заявил на своей странице в Twitter.

“Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские катеры, если они будут преследовать наши корабли в море”, – написал он.