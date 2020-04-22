Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Ожидается, что во вторник вечером президент объявит временную паузу в выдаче грин-карт для большинства категорий граждан. Этот шаг может лишить десятки тысяч людей, желающих присоединиться к членам семьи или устроиться на работу во время кризиса, возможности попасть в США.

Как сообщалось ранее, вечером понедельника Трамп заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, поскольку страна обеспокоена здоровьем граждан и борется с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

“В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших американских граждан я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!”, – написал он в Twitter.

Заявление американского лидера вызвало обеспокоенность бизнес-сообщества, в результате чего от планов приостановить программу “гостевых” работников, по которой в США доставляют рабочих-фермеров, высокотехнологичных работников, президент пока отказался — в качестве уступки. Тем не менее, Трамп все еще может заблокировать некоторые из программ на втором этапе иммиграционных ограничений из-за пандемии.

Ожидается, что в соответствии с распоряжением американские граждане, которые хотят привезти своих детей или супругов в Соединенные Штаты, смогут это делать. Но обладатели грин-карт, которых в течение прошлого года было около 1 млн, — нет. Также путь к получению постоянного юридического статуса в Соединенных Штатах будет заблокирован для родственников тех, кто хочет получить грин-карты на основе предложения о работе.