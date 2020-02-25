Президент США пытается приуменьшить угрозу коронавируса из Китая для своей страны, уверяя, что все под "пристальным контролем".

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В понедельник, 24 февраля, Трамп был в Индии, осматривая местные достопримечательности.

В это время фондовая биржа резко упала на фоне растущей обеспокоенности из-за распространения коронавируса с территории Китая.

Союзники президента пытались успокоить общественность, тогда как сам глава государства публично приуменьшал угрозу, которую может представлять коронавирус для США.

“Коронавирус находится под очень сильным контролем в США”, – написал Трамп в Twitter после того, как стало известно о самом низком за два года падении индекса Доу Джонса.

“Мы контактируем со всеми соответствующими странами. CDC и World Health работают усердно и очень умно. Фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо для меня!”, – добавил он.

После этого Трамп начал ретвитить посты ФБР, о сборе средств для Республиканской партии и так далее.

Историк из Университета Вирджинии Рассел Райли считает, что “потенциальный глобальный кризис в области здравоохранения, который ослабляет экономический рост, может выявить одну из главных слабостей Трампа, когда он готовится встретиться с избирателями в ноябре”.

“Он отчаянно нуждается в профессиональном руководстве среди людей, над которыми он издевался три года. Если рынки продолжают падать, а медицинские новости становятся очень плохими, то этот президент крайне плохо подготовлен к тому, чтобы рационально с ним справляться”, – высказал свою позицию историк.

Чтобы продемонстрировать обеспокоенность по поводу возможного распространения коронавируса, Белый дом запросил у Конгресса пакет чрезвычайных расходов, требуя 1,8 миллиарда долларов на борьбу с этим заболеванием.

Советник по национальной безопасности Роберт С. О’Брайен обсудил возможные варианты глобальных коалиций и контактов с другими высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Инсайдер близкий к О’Брайену рассказал, что “ситуация динамична и может измениться очень быстро”.

Давние партнеры Трампа говорят, что президент и его команда не паникуют, но знают о политических издержках устойчивого падения рынка.

“Если он получит реальную коррекцию, снижение на рынке на 10–15 процентов, это отнимет значимую часть его кампании по переизбранию”, – сказал финансист Энтони Скарамуччи, бывший директор по коммуникациям Белого дома.

Крупные республиканские доноры внимательно следят за развитием событий и политическими последствиями не только коронавируса, но и подъема сенатора Берни Сандерса в президентской гонке демократов.

Директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу призвал американцев покупать больше акций, а кампания по переизбранию Трампа опубликовала заявление, восхваляющее продолжающуюся тенденцию к росту фондового рынка.

Кампания Трампа также защищала действия президента по преодолению кризиса, указывая на его первые шаги по блокированию некоторых поездок из Китая.

Анализы еще 18 человек в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус, сообщили в понедельник представители Центра по контролю и профилактике заболеваний. В результате общее количество подтвержденных случаев в США достигло 53.