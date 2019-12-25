Об этом сообщает The Hill.
Он отметил, что у него для жены пока есть только красивая открытка и “много любви”.
Также Трамп подчеркнул, что у него с Меланией “прекрасные отношения”, и они любят друг друга.
Как известно, в США Рождество празднуют 25 декабря.
“Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось немного времени. Немного, но осталось немного времени”, – сказал Трамп.
- В 2018 году из-за временного прекращения работы американского правительства президент страны Дональд Трамп был вынужден нарушить семейную традицию и остался на праздники в Вашингтоне. Праздники для американского лидера прошли “очень одиноко”.