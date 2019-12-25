Американский президент Дональд Трамп рассказал, что еще не приготовил рождественский подарок для супруги Мелании, но работает над ним.

Об этом сообщает The Hill.

Он отметил, что у него для жены пока есть только красивая открытка и “много любви”.

Также Трамп подчеркнул, что у него с Меланией “прекрасные отношения”, и они любят друг друга.

Как известно, в США Рождество празднуют 25 декабря.

“Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось немного времени. Немного, но осталось немного времени”, – сказал Трамп.