Об этом шла речь на брифинге американского лидера, трансляцию вел Белый дом.

Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках соглашения Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

“Соглашение скоро в любом случае истекает и дает им возможность развивать ядерное оружие. Иран должен прекратить эту деятельность и поддержку террористов. Россия, Китай, Франция, Германия должны признать эту реальность и отойти от остатков “иранского соглашения” или JCPOA (политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы государства — ред.). Мы должны все работать, чтобы заключить новое соглашение с Ираном, которое превратит мир в более безопасное место. Которая даст возможность Ирану процветать и развивать свой гигантский потенциал. Иран может быть чудесной страной. Мир и стабильность должны восторжествовать на Востоке. Должно стать меньше ненависти, войны и насилия”, — сказал Трамп.