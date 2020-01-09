Американский лидер Дональд Трамп призвал Североатлантический альянс (НАТО) принимать более активное участие в решении ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп считает, что Североатлантический альянс может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.

“НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ”, – сказал Трамп.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.