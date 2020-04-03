Президент США Дональд Трамп распорядился не препятствовать компаниями, которые в ближайшее время начнут производство аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Соответствующее распоряжение направлено министрам здравоохранения и внутренней безопасности.

“Мое распоряжение… поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом”, – сказал Трамп.

Таким образом Трамп задействовал Закон об оборонном производстве для массового выпуска респираторов N95 и изготовления аппаратов ИВЛ.

Трамп рассказал журналистам о том, что накануне у него состоялся разговор с генеральным директором GM, который пообещал, что компания в самом скором времени включится в процесс производства аппаратов ИВЛ.

Сколько респираторов и аппаратом ИВЛ планируется произвести – в распоряжении не указано.