Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
Соответствующее распоряжение направлено министрам здравоохранения и внутренней безопасности.
“Мое распоряжение… поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом”, – сказал Трамп.
Таким образом Трамп задействовал Закон об оборонном производстве для массового выпуска респираторов N95 и изготовления аппаратов ИВЛ.
Трамп рассказал журналистам о том, что накануне у него состоялся разговор с генеральным директором GM, который пообещал, что компания в самом скором времени включится в процесс производства аппаратов ИВЛ.
Сколько респираторов и аппаратом ИВЛ планируется произвести – в распоряжении не указано.
- Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act) о выделение помощи американской экономике на сумму в 2,2 триллиона долларов.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.