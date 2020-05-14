Об этом он заявил на встрече с губернаторами штатов Северная Дакота и Колорадо.

Трамп отметил, что незначительное количество детей переболели коронавирусом, потому стоит открыть школы, так как родителям необходимо работать.

При этом, если в учебных учреждениях работают люди старше 60 – 65 лет, то они могут оставаться в самоизоляции.

“Я думаю, вы должны полностью открыть школы. Наша страна должна вернуться к прежней жизни как можно скорее. И я не думаю, что наша страна сможет жить как раньше, если школы будут закрыты”, – отметил Трамп.

Он пояснил, что решение об открытии школ должны принимать губернаторы, как руководители штатов.

На данный момент в США все школы закрыты, а дети учатся дистанционно. Во многих штатах уже приняли решение не открывать школы до конца учебного года.