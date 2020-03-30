Об этом сообщает телеканал CNN.
Срок действия 15-дневного карантина, объявленного Трампом две недели назад, истекает в понедельник. Но на прошлой неделе президент предположил, что надеется ослабить карантинные мере в некоторых штатах. Он даже объявил Пасху 12 апреля, как потенциальную дату, когда страна сможет вернуться к нормальной жизни.
Но в воскресенье он заявил, что решил продлить карантин до 30 апреля.
“Чем лучше вы справляетесь, тем быстрее закончится весь этот кошмар”, – заявил президент в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, прогноз показывает, что пик смертности, скорее всего, наступит через две недели.
Трамп подтвердил свое намерение вернуть американцев к нормальной жизни.
“Я хочу снова вернуть нашу жизнь”, – сказал он.
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