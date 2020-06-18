Президент США Дональд Трамп решил продлить на год санкции против Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Белого дома.

“Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов”, – отмечается в распоряжении главы Белого дома.

В связи с этим Трамп заявил, что принял решение “продолжить чрезвычайную ситуацию, объявленную указом 13466 в отношении Северной Кореи”.

Впервые ограничения были введены еще в 2008 году как реакция на ядерную опасность Северной Кореи.