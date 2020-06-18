Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Белого дома.
“Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов”, – отмечается в распоряжении главы Белого дома.
В связи с этим Трамп заявил, что принял решение “продолжить чрезвычайную ситуацию, объявленную указом 13466 в отношении Северной Кореи”.
Впервые ограничения были введены еще в 2008 году как реакция на ядерную опасность Северной Кореи.
- Ранее Трамп анонсировал санкции против Китая за “подрыв автономии” Гонконга.