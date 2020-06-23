Президент США Дональд Трамп принял решение до конца 2020 года запретить выдачу грин карт и различных видов рабочих виз.

О подписании исполнительного указа сообщили на сайте Белого дома.

“Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса”, — сказано в сообщении Белого дома.

Указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1, а также некоторые визы J-1.

Стоит отметить, что визы типа H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым. Визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем. Ежегодно в США приезжает около 300 тысыч получателей визы J-1.

“Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих”, — говорится в указе.

Подписанием такого указа Трамп пытается добиться, чтобы американские работодатели нанимали, прежде всего, жителей США, а не “дешевую иностранную рабочую силу”.

Новые ограничения будут действовать до конца 2020 календарного года и могут быть продлены.

Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.