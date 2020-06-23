Президент США Дональд Трамп подпишет указ о приостановлении выдачи рабочих виз иностранным гражданам. Ограничение будет действовать до конца 2020 года.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Ожидается, что в ближайшее время американский лидер подпишет указ, которым продлит запрет на выдачу грин-карт, а также приостановит до конца года выдачу рабочих виз иностранным гражданам.

Представители администрации президента заявили, что также будут введены новые правила для получения рабочих виз в будущем. Изменения направлены на то, чтобы получение рабочей визы было доступным для высокооплачиваемых высококвалифицированных работников, которые будут меньше конкурировать с гражданами США.

По информации издание, ограничения могут заблокировать въезд в Соединенные Штаты в рамках визовой программы H-1B, в то же время они не будут касаться сотрудников медицинской сферы и сельского хозяйства.

В целом, по подсчетам чиновников, до конца года количество человек, которые не смогут въехать в США в связи с ограничениями, составит порядка 525 тысяч.

Этот шаг администрации президента направлен на преодоление проблем, вызванных пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, связанным с ней.