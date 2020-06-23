Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Ожидается, что в ближайшее время американский лидер подпишет указ, которым продлит запрет на выдачу грин-карт, а также приостановит до конца года выдачу рабочих виз иностранным гражданам.
Представители администрации президента заявили, что также будут введены новые правила для получения рабочих виз в будущем. Изменения направлены на то, чтобы получение рабочей визы было доступным для высокооплачиваемых высококвалифицированных работников, которые будут меньше конкурировать с гражданами США.
По информации издание, ограничения могут заблокировать въезд в Соединенные Штаты в рамках визовой программы H-1B, в то же время они не будут касаться сотрудников медицинской сферы и сельского хозяйства.
В целом, по подсчетам чиновников, до конца года количество человек, которые не смогут въехать в США в связи с ограничениями, составит порядка 525 тысяч.
Этот шаг администрации президента направлен на преодоление проблем, вызванных пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, связанным с ней.
- Напомним, по состоянию на 17 апреля в США 22 миллиона человек остались без работы из-за коронавируса.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.