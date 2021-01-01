Действующий президент США Дональд Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США. Ограничения касаются тех, кто хотел получить грин-карту и иностранных работников.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.

Указанные запреты были введены в апреле и июне этого года. Срок их действия заканчивался 31 декабря.

Новоизбранный президент США Джо Байден раскритиковал это решение, но не сказал, будет ли отменять ограничения.