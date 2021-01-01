Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.
Указанные запреты были введены в апреле и июне этого года. Срок их действия заканчивался 31 декабря.
Новоизбранный президент США Джо Байден раскритиковал это решение, но не сказал, будет ли отменять ограничения.
- Напомним, по состоянию на 17 апреля в США 22 миллиона человек остались без работы из-за коронавируса.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.