В "Зимнем Белом доме" на Палм-Бич (Флорида) состоялась традиционная новогодняя вечеринка Дональда Трампа. Сам американский лидер ее проигнорировал.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частном курортном клубе Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где расположены дворец и вилла в средиземноморском стиле, состоялась очередная новогодняя вечеринка.

Президент не появился на этой вечеринке. Ожидалось, что Трамп приедет во Флориду не позднее среды, 30 декабря. Затем стало известно, что президент и первая леди, Мелания Трамп, поедут обратно в Вашингтон уже утром 31 декабря.

В результате вечеринка осталась без своей обычной центральной темы: речи президента и возможности увидеть первую леди. Официального объяснения досрочного отъезда президента из Мар-а-Лаго дано не было.

Трамп оставил гостей на вечеринке со своим адвокатом Руди Джулиани, сыновьями Дональдом-младшим и Эриком и дочерью Тиффани. Также присутствовали Кимберли Гилфойл, спутница старшего сына президента, и звезда Fox News и бывшая судья Жанин Пирро.

Во время мероприятия не придерживались карантинных мер. Столы, накрытые на 10 человек, были сгруппированы в бальном зале, никто не носил защитные маски. Развлекали гостей рэпер Vanilla Ice и группа Berlin, популярность которых пришлась на несколько десятилетий назад. Они выступали с главной сцены бального зала.

На мероприятие в этом году было продано 500 билетов. Это меньше, чем в предыдущие годы, но не намного. В общем бальный зал вмещает до 700 человек.

Цены на билеты на новогоднюю вечеринку Трампа росли с тех пор как он стал президентом и в этом году достигли отметки в 1000 долларов.