Президент США Дональд Трамп в скором времени пройдет тест на наличие коронавирусной инфекции, поскольку у второго чиновника, с которым он контактировал, обнаружили вирус Covid-19.

Об этом сообщает The Time.

Ранее сообщалось, что Трамп встречался с бразильским чиновником, у которого спустя несколько дней диагностировали заражение коронавирусом.

После этого стало известно, что коронавирус диагностировали у еще одного не названного чиновника, с которым у Трампа состоялась встреча в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида).

Трамп заявил, что его скорее всего будут тестировать на Covid-19. При этом ранее он говорил, что не боится вируса и отвергал возможность изоляции.

При этом, Трамп продолжает обмениваться рукопожатиями, несмотря на объявленные меры предосторожности.

На данный момент в США около 2 тысяч случаев заболевания, из которых 37 человек умерли.