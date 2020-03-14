Об этом сообщает The Time.
Ранее сообщалось, что Трамп встречался с бразильским чиновником, у которого спустя несколько дней диагностировали заражение коронавирусом.
После этого стало известно, что коронавирус диагностировали у еще одного не названного чиновника, с которым у Трампа состоялась встреча в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида).
Трамп заявил, что его скорее всего будут тестировать на Covid-19. При этом ранее он говорил, что не боится вируса и отвергал возможность изоляции.
При этом, Трамп продолжает обмениваться рукопожатиями, несмотря на объявленные меры предосторожности.
На данный момент в США около 2 тысяч случаев заболевания, из которых 37 человек умерли.
- Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса.
- У сотрудника офиса сенатора США Марии Кантуэлл диагностирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай CODID-19 на Капитолийском холме.