Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
Накануне демократ и главный соперник Трампа на предстоящих выборах Джозеф Байден заявил, что нынешний президент может пойти на такой шаг.
Байден говорил, что Трамп “попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены”.
Но сам Трамп заявил обратное:
“Я никогда не думал об изменении даты выборов. 3 ноября. Прекрасная дата”.
Согласно норме закона, президент США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов. В случае такой необходимости Конгресс должен одобрить этот шаг.
Стоит отметить, что даты проведения выборов президент устанавливает закон от 1845 года.
Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.
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