Лидер США Дональд Трамп прокомментировал возможность переноса даты президентских выборов в стране в связи с теми или иными обстоятельствами.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Накануне демократ и главный соперник Трампа на предстоящих выборах Джозеф Байден заявил, что нынешний президент может пойти на такой шаг.

Байден говорил, что Трамп “попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены”.

Но сам Трамп заявил обратное:

“Я никогда не думал об изменении даты выборов. 3 ноября. Прекрасная дата”.

Согласно норме закона, президент США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов. В случае такой необходимости Конгресс должен одобрить этот шаг.

Стоит отметить, что даты проведения выборов президент устанавливает закон от 1845 года.

Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.