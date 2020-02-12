Об этом американский лидер написал в Twitter.

“Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за резолюцию о военных полномочиях касательно Ирана. У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время показывать слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают нашу атаку на террориста Сулеймани. Если бы у меня были связаны руки, у Ирана был бы знаменательный день”, — написал он.

Также Трамп отметил, что решение ограничить его военные полномочия “посылает очень плохой сигнал” и обвинил демократов в том, что они пытаются “опозорить Республиканскую партию”.

Напомним, ранее Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.