Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что масштаб кибератак преувеличили журналисты. На самом деле ситуация контролируется.

“Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, чем в реальности. Я был подробно проинформирован и все под контролем”, – написал Трамп.

Кроме того, у президента, похоже, есть собственная версия того, кто именно стоит за организацией кибератак. Он отметил, что киберпреступники могли быть из Пекина, а не Москвы.

В частности, Трамп заявил, что СМИ в первую очередь винят во всем Россию, но “в основном по финансовым соображениям до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)”.

Также Трамп подозревает, что сервисы для подсчета голосов президентских выборов “могли атаковать хакеры”.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

