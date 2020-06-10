Президент США Дональд Трамп распорядился до 2030 года создать ледоколы в Арктике и Антарктиде с целью защиты американских интересов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

“Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктиды и сохранить мощное присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США требуется флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению к 2029 финансовому году”, — заявил Трамп.

На данном этапе администрация должна подготовить обзор преимуществ и издержек, связанных с содержанием ледокольного флота. Речь идет о, как минимум, трех тяжелых ледоколах. После этого документы передадут на оценку президенту.

После этого планируется изучить перспективы использования ледоколов среднего класса для миссий по обеспечению национальной и экономической безопасности в Арктике. Этот аспект также включает добычу ресурсов и прокладку подводных кабелей. Далее будут сравнивать результаты с возможным применением для аналогичных целей тяжелых ледоколов. Как результат – будут определен оптимальный состав групп ледоколов, которые смогут гарантировать постоянное присутствие США в Арктике и Антарктиде.

Трамп также распорядился определить не менее двух объектов США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы.

Один из вариантов установки ледоколов – взять их в аренду у США или других стран.

При этом аренда предусмотрена на краткосрочную и среднесрочную перспективу в 2022-2029 годах по мере того, как американский ледокол типа Polar Star будет выводиться из эксплуатации.

На сегодняшний день береговая охрана США имеет в распоряжении тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.