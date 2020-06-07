Об этом он написал в Twitter.

“Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем”, — написал Трамп.

Он уточнил, что при необходимости войска могут вернуться.

Ранее в Вашингтон прибыли военные Национальной гвардии из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.