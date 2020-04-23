Об этом он заявил в ходе брифинга.
Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Роберт Редфилд заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти зимой и быть более разрушительной, чем первая.
При этом, существует вероятность, что вспышка совпадет во времени с эпидемией сезонного гриппа, и может начаться уже в сентябре.
По словам Трампа, преодолеть новую вспышку будет легче, так как у американских медиков уже есть соответствующий опыт.
“Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью – мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним”, – заявил Трамп.
- В Соединенных Штатах Америки от коронавируса COVID-19 умерли уже больше 39 тысяч человек.
- Вследствие закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса, в США уже 22 миллиона граждан обратились к властям с просьбой предоставить им пособие по безработице.