Об этом он заявил в ходе брифинга.

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Роберт Редфилд заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти зимой и быть более разрушительной, чем первая.

При этом, существует вероятность, что вспышка совпадет во времени с эпидемией сезонного гриппа, и может начаться уже в сентябре.

По словам Трампа, преодолеть новую вспышку будет легче, так как у американских медиков уже есть соответствующий опыт.

“Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью – мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним”, – заявил Трамп.