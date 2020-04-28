Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.
Американский лидер пояснил, что желание возобновить авиасообщение есть у обеих сторон, но все зависит от эпидемиологической ситуации в мире.
Трамп пояснил, что все будет зависеть от того, “как долго у Европы займет излечение от коронавирусной инфекции”.
“Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они тоже хотят”, – сказал Трамп.
Как известно, с середины марта Трамп запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны, которая включает практически все страны ЕС.
До этого Евросоюз запретил въезд неграждан ЕС.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что авиационное сообщение, остановленное из-за карантина, откроют в сентябре.