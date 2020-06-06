Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в администрации США.

“Президент Трамп приказал Пентагону вывести тысячи американских войск из Германии до сентября, что резко меняет конфигурацию военного присутствия США в Европе и отражает прогрессирующую напряженность между Вашингтоном и Берлином в контексте расходов на оборону, а также в других вопросах безопасности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к сентябрю с ФРГ намерены вывести 9,5 тысяч американских военных. Сейчас в Германии размещены около 34,5 тысячи военнослужащих.

Часть войск будет выведена в соседние с Германией страны, в частности в Польшу, часть вернется домой.