Об этом он заявил на встрече с избирателями в Дейтоне (штат Огайо).
Трамп считает, что в случае переизбрания на президентский пост договориться с Ираном по ядерному оружию в максимально короткий срок.
“Когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку”, — заявил Трамп.
Также Трамп отметил, что администрация США выступает за то, чтобы Тегеран заключил сделку.
Он сказал, что США желают Ирану всего только самого хорошего и хотят, чтобы эта страна была сильной, но “без ядерного оружия”.
“Они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто”, – сказал Трамп.
Трамп пояснил, что уже дал своим подчиненным распоряжение пока не вести переговоры с иранской стороной на предмет подписания этого соглашения.
“Они хотят подождать”, – пояснил такую позицию Трамп.
- 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении введенных Организацией Объединенных Наций санкций в отношении Ирана. Их приостановили после подписания Иранской ядерной сделки (JCPOA) в 2015 году.