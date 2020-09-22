Президент США Дональд Трамп считает, что после его повторного избрания главой государства первыми позвонят из Ирана и согласятся на "ядерную сделку".

Об этом он заявил на встрече с избирателями в Дейтоне (штат Огайо).

Трамп считает, что в случае переизбрания на президентский пост договориться с Ираном по ядерному оружию в максимально короткий срок.

“Когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку”, — заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что администрация США выступает за то, чтобы Тегеран заключил сделку.

Он сказал, что США желают Ирану всего только самого хорошего и хотят, чтобы эта страна была сильной, но “без ядерного оружия”.

“Они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто”, – сказал Трамп.

Трамп пояснил, что уже дал своим подчиненным распоряжение пока не вести переговоры с иранской стороной на предмет подписания этого соглашения.

“Они хотят подождать”, – пояснил такую позицию Трамп.