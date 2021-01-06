Президент Дональд Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказавшихся возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 12:00 по восточному времени, за час до начала совместного заседания Конгресса, где должна быть утверждена победа Байдена, Трамп обратился к собравшимся.

Он раскритиковал отдельных членов Республиканской партии и сообщил, что в будущем будет использовать в их отношении термин “слабые республиканцы”.

“У нас так много слабых республиканцев, и у нас есть великие, как Джим Джордан. Эти ребята там, ребята из Палаты представителей борются, но это невероятно. Я помог многим республиканцам попасть туда, я помог им выбраться. Я помог Митчу (речь идет о Макконнелле, лидере республиканского большинства в Сенате, который уже признал победу Байдена — ред.) быть избранным. Помог, могу назвать 24 имени, но утомлять не буду. Теперь это странно: слабые республиканцы, жалкие республиканцы, и вот что происходит”, — сокрушался он.

Продолжая Трамп заявил, что Республиканская партия постоянно вынуждена “бороться с завязанными за спиной руками”, и теперь бороться будет необходимо усерднее.

Он нарочито подчеркнул исключительную, по его мнению, роль вице-президента Майка Пенса в сегодняшнем заседании.

“Майку Пенсу придется выстоять нас, и если он этого не сделает, это будет печальный день для нашей страны”, — добавил Трамп.

Трамп поблагодарил “воинов” среди республиканцев в Сенате и Палате представителей, которые сегодня планируют озвучить возражения относительно результатов выборов.

Подытоживая Трамп предложил присутствующим присоединиться к протестующим вблизи Капитолийского холма, где расположены помещения Конгресса.

“Мы собираемся спуститься в Капитолий. И мы будем болеть за наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин”, — сказал он.

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовать на заседании должен вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

В последнее время Пенс подвергался давлению со стороны президента Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом. Трамп утверждает, что Пенс может сделать это, но вице-президент уверяет, что таких полномочий не имеет.