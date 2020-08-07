Президент США Дональд Трамп распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны. Распоряжения вступят в силу через 45 дней.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В распоряжении Трампа указано, что эти китайские приложения “угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов”. Этим документом Трамп призвал министра торговли определит, что именно в работе приложений будет недоступно американским пользователям.

В издании отметили, что формулировки в тексте распоряжения довольно расплывчаты, потому что, вероятнее всего, были поспешно опубликованы. На первом этапе TikTok и WeChat заблокируют для скачивания в магазинах для приложений Аpple и Google.

В своем приказе Трамп сослался на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях и закон о чрезвычайных ситуациях в стране.

В распоряжении сказано, что TikTok “автоматически собирает информацию от своих пользователей”. Это данные о местоположении, истории просмотров и поиска, что “угрожает предоставить коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, что потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, составлять досье с личной информацией для шантажа и вести корпоративный шпионаж”.

Для того чтобы избежать блокировки – Китай может продать права на приложения американским компаниям. При этом, определенная сумма от продажи приложений должна быть передана в казначейство США.

В Китае пока что не отреагировали на распоряжение Трампа.

Как сообщалось ранее, власти США выражали опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности, и анонсировала возможный запрет приложения.

В ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных.

Тогда же компания обвинила Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка и призвала к добросовестной конкуренции. Говоря об этом, гендиректор TikTok Кевин Майер вспоминал о неоднократных попытках Facebook создать приложение-аналог TikTok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированные под патриотизм.